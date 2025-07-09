Оперативники задержали двух москвичей, подозреваемых в похищении человека. Видео

Сотрудники полиции установили местонахождение подозреваемых.
В Москве задержаны двое подозреваемых в похищении человека. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
«Мои коллеги из ГУУР МВД России совместно с сотрудниками из Калужской области и сотрудниками регионального УФСБ России задержали двоих жителей столицы. Они подозреваются в похищении человека», — написала Волк в своем telegram-канале. Инцидент произошел после знакомства жителя Обнинска с двумя молодыми людьми через социальные сети. Между участниками завязался конфликт, в ходе которого злоумышленники выяснили адрес потерпевшего и приехали к нему в город.
Под предлогом личной беседы подозреваемые заманили мужчину в автомобиль, после чего вывезли его в безлюдное место. Там мужчину избили, записали происходящее на видео и скрылись с места происшествия. Потерпевший самостоятельно добрался до города и обратился в правоохранительные органы за помощью.
Сотрудники полиции установили местонахождение подозреваемых. С привлечением бойцов Росгвардии они были задержаны на территории Московского региона. Следственные органы возбудили уголовное дело за похищение человека. В отношении задержанных избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.