Ричмонд
+23°
гроза
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Оперативники задержали двух москвичей, подозреваемых в похищении человека. Видео

В Москве задержаны двое подозреваемых в похищении человека. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Сотрудники полиции установили местонахождение подозреваемых.

В Москве задержаны двое подозреваемых в похищении человека. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

«Мои коллеги из ГУУР МВД России совместно с сотрудниками из Калужской области и сотрудниками регионального УФСБ России задержали двоих жителей столицы. Они подозреваются в похищении человека», — написала Волк в своем telegram-канале. Инцидент произошел после знакомства жителя Обнинска с двумя молодыми людьми через социальные сети. Между участниками завязался конфликт, в ходе которого злоумышленники выяснили адрес потерпевшего и приехали к нему в город.

Под предлогом личной беседы подозреваемые заманили мужчину в автомобиль, после чего вывезли его в безлюдное место. Там мужчину избили, записали происходящее на видео и скрылись с места происшествия. Потерпевший самостоятельно добрался до города и обратился в правоохранительные органы за помощью.

Сотрудники полиции установили местонахождение подозреваемых. С привлечением бойцов Росгвардии они были задержаны на территории Московского региона. Следственные органы возбудили уголовное дело за похищение человека. В отношении задержанных избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Узнать больше по теме
Ирина Волк: биография, карьера и интересные факты о представителе МВД России
Среди представителей силовых ведомств России Ирина Волк — одна из самых узнаваемых фигур. В материале — жизненный путь и карьера официального представителя Министерства внутренних дел (МВД) России, интересные факты о ней и последние новости.
Читать дальше