Оперативники задержали двух москвичей, подозреваемых в похищении человека. Видео

«Мои коллеги из ГУУР МВД России совместно с сотрудниками из Калужской области и сотрудниками регионального УФСБ России задержали двоих жителей столицы. Они подозреваются в похищении человека», — написала Волк в своем telegram-канале. Инцидент произошел после знакомства жителя Обнинска с двумя молодыми людьми через социальные сети. Между участниками завязался конфликт, в ходе которого злоумышленники выяснили адрес потерпевшего и приехали к нему в город.