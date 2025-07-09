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Ребенок и мужчина погибли на пожаре в частном доме в Нижегородской области

Пожар произошел в селе Яново.

Источник: МЧС РФ

Восьмилетний мальчик и 29-летний мужчина погибли на пожаре в частном доме в селе Яново. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Нижегородской области.

По информации ведомства, площадь пожара составила 40 кв. метров. На место происшествия прибыли 11 пожарных и четыре единицы техники.

К сожалению, не обошлось без жертв — погибли мужчина и ребенок. Также пострадала женщина, ей оказали медицинскую помощь и госпитализировали.

На место происшествия прибыли следователи, они осмотрели тела и выяснили, что видимых телесных повреждений криминального характера нет. На данный момент проводится расследование. Дознаватели МЧС установят причину возгорания.