Обманутый аферистами мужчина забрал у столичной пенсионерки $50 тыс

В столичную милицию обратилась пожилая минчанка, которая стала жертвой телефонных аферистов. Сначала на городской телефон пенсионерке позвонил неизвестный и представился сотрудником «Белтелекома». Под предлогом продления договора на услуги связи он выманил у женщины паспортные данные. Вскоре последовал звонок от лжеправоохранителя. Он напугал женщину тем, что ее данные якобы попали в руки мошенников. Чтобы «защитить» сбережения, пенсионерке предложили снять со счетов все средства и передать их для «декларирования». Минчанка доверилась звонившему. По его указанию женщина встретилась с курьером неподалеку от банка, где передала ему $50 тыс. личных накоплений.