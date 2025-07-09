Обманутый аферистами мужчина забрал у столичной пенсионерки $50 тыс

В столичную милицию обратилась пожилая минчанка, которая стала жертвой телефонных аферистов. Сначала на городской телефон пенсионерке позвонил неизвестный и представился сотрудником «Белтелекома». Под предлогом продления договора на услуги связи он выманил у женщины паспортные данные. Вскоре последовал звонок от лжеправоохранителя. Он напугал женщину тем, что ее данные якобы попали в руки мошенников. Чтобы «защитить» сбережения, пенсионерке предложили снять со счетов все средства и передать их для «декларирования». Минчанка доверилась звонившему. По его указанию женщина встретилась с курьером неподалеку от банка, где передала ему $50 тыс. личных накоплений.
Столичные оперативники по горячим следам задержали 52-летнего курьера мошенников в Орше при попытке вывезти за границу как свои деньги, так и средства пенсионерки. Как выяснилось, он сам стал жертвой аферистов по аналогичной схеме. По их указанию он взял кредиты, а также согласился перевезти за границу деньги минчанки. Позже аферисты напугали минчанина угрозами и предложили временно уехать в соседнюю страну «для безопасности».
Деньги изъяты и будут возвращены владелице. 52-летний минчанин будет освобожден от уголовной ответственности. Правоохранители проводят проверку.