«Это катастрофа»: нававлившийся на европейский город пожар вынудил сотни людей эвакуироваться

Пожар в Марселе вынуждает сотни людей эвакуироваться, разрушает дома и приостанавливает полеты. Из-за пожара многие городские службы приостановили работу, в аэропорту южного французского города отменены все рейсы.
Быстро распространяющийся лесной пожар на окраине второго по величине города Франции, Марселя, разрушил дома и вынудил сотни людей эвакуироваться, поскольку Средиземноморье охвачено жарой и опасными пожароопасными условиями, пишет The Guardian.
Министр внутренних дел Бруно Ретайо заявил, что пожар в окрестностях Марселя может быть локализован за ночь, если штормовой ветер, раздувающий пламя, ослабнет, как и ожидалось. На данный момент эвакуировано 400 человек, разрушено около десятка домов и еще 63 получили повреждения, сказал он. Он добавил, что около 100 человек также получили легкие травмы, в том числе от сотрудников экстренных служб.
«На данный момент, когда я обращаюсь к вам, погибших нет, что примечательно, учитывая масштабы пожаров, — сказал он во вторник вечером, когда посетил пожарных в регионе. — Но есть все основания полагать, что нас ждет лето с высоким уровнем риска».
Местные СМИ сообщили, что причиной, по всей видимости, стало возгорание транспортного средства на автомагистрали A552. Климатический кризис создает условия, которые позволяют таким пожарам разгораться быстрее, интенсивнее и на больших площадях.
Из-за пожара многие городские службы были остановлены. Власти сообщили, что аэропорт Марселя отменил все рейсы, было приостановлено железнодорожное сообщение с северной и северо-западной частями города, закрыты две автомагистрали, основные магистрали и несколько автомобильных туннелей в городе, а многие автобусные рейсы отменены.
Рейсы в Брюссель, Мюнхен и Неаполь были отменены, а прибывающие рейсы перенаправлены в близлежащие аэропорты, в том числе в Ниццу и Ним. Марсель — второй по величине региональный аэропорт Франции, который в прошлом году обслужил почти 11 миллионов пассажиров.
Ранее региональный префект Жорж-Франсуа Леклерк сообщил журналистам, что пожар еще не локализован, но ситуация, по-видимому, «под контролем».
«Инструкции просты: доверяйте пожарным, позвольте аварийным службам выполнять свою работу и оставайтесь в помещении, — сказал он. — Пожарные защищают город».
Раздуваемый ветром, скорость которого достигала 100 км/ч, пожар заполнил центр Марселя едким дымом и разлетающейся золой, рассказывает The Guardian. На видео, сделанном в центральном районе Старого порта, видно, как над городом поднимаются большие клубы дыма. По данным мэрии Марселя, около 450 человек были эвакуированы.
В сообщениях властей содержится призыв к жителям, оказавшимся в непосредственной близости от очага возгорания, особенно в северных 15-м и 16-м округах, «оставаться внутри, чтобы избежать воздействия дыма». Для размещения эвакуированных были открыты четыре спортивных зала в городе.
«Это можно почувствовать, увидеть и понюхать, — рассказала BFMTV Ванесса, жительница 16-го округа. — Это ужасно. Мы все напуганы. Это катастрофа, вы даже носа не можете высунуть за порог — в Марселе!».
Мэрия сообщила, что 720 пожарных, в том числе десятки из соседних департаментов, боролись с огнем на 220 машинах скорой помощи, им помогали вертолеты и самолеты-бомбометатели. К концу дня огнем было охвачено около 350 гектаров земли.
Местные власти сообщили, что было разрушено 20 домов, в том числе несколько в черте города. Девятерым пожарным была оказана медицинская помощь в связи с отравлением дымом, а четверо жителей были госпитализированы в «относительно срочных» обстоятельствах.
Мэр Марселя Бенуа Пайан поздравил городских пожарных, «которые к настоящему времени спасли несколько сотен домов». Крупная больница на севере города перешла на аварийные генераторы «в качестве меры предосторожности», но, по его словам, это было безопасно.
«Пока мы говорим, это битва», — сказал Пайан, сравнив борьбу с лесным пожаром с «партизанской войной».
Он добавил: «Мы ждем, что произойдет за ночь, потому что это тоже важно. Все имеет стратегическое значение: скорость ветра, влажность, наступление темноты. Это чрезвычайно сложно».
Префектура региона Прованс-Альпы-Лазурный Берег распространила многочисленные предупреждения по мобильным телефонам, призывая жителей также закрыть свои двери и ставни, развесить мокрое белье вокруг проемов и освободить все дороги для экстренных служб.
В трех южных департаментах Франции — Буш-дю-Рон, Вар и Воклюз — объявлена красная пожарная тревога. Многие леса региона закрыты, а вблизи лесных массивов запрещено готовить барбекю и курить сигареты.
Средиземноморье является одним из наиболее уязвимых регионов к усилению экстремальной жары, вызванной изменением климата, и большая часть региона переживает периоды сильной жары и лесных пожаров.
На северо-востоке Испании пожарные продолжают борьбу с лесным пожаром в каталонской провинции Таррагона, в результате которого сгорело более 3100 гектаров лесов, ферм и городских угодий, а 18 000 человек оказались запертыми в закрытых помещениях.
Сирия во вторник обратилась к ЕС за помощью в борьбе с лесными пожарами, которые бушуют уже шесть дней и охватывают обширные лесные массивы. Соседние Иордания, Ливан и Турция уже направили пожарные команды для оказания помощи.