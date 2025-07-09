«Это катастрофа»: нававлившийся на европейский город пожар вынудил сотни людей эвакуироваться

Министр внутренних дел Бруно Ретайо заявил, что пожар в окрестностях Марселя может быть локализован за ночь, если штормовой ветер, раздувающий пламя, ослабнет, как и ожидалось. На данный момент эвакуировано 400 человек, разрушено около десятка домов и еще 63 получили повреждения, сказал он. Он добавил, что около 100 человек также получили легкие травмы, в том числе от сотрудников экстренных служб.