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Пятеро раненых после бойни на курском пляже в тяжёлом состоянии, среди них — накрывший собой маму мальчик

Состояние пяти человек, пострадавших в результате обстрела ВСУ пляжа «Городской» в Курске, оценивается как тяжёлое. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн.

Источник: Life.ru

«Всего пострадало 7 человек, среди них — мальчик 5-ти лет. У них осколочные ранения и ожоги разной степени. Пять человек, включая ребёнка, в тяжёлом состоянии», — написал он.

На данный момент врачи делают всё возможное, чтобы помочь пострадавшим. Люди находятся под неустанным наблюдением медиков.

Напомним, вечером 8 июля в результате атаки ВСУ по городскому пляжу в Курске погибли три человека и ещё семь получили ранения, в том числе и пятилетний ребёнок. Хинштейн назвал этот удар «подлым и бесчеловечным», подчеркнув, что ВСУ нанесли его по мирным жителям в праздничный день. Захарова жёстко прошлась по Западу, отметив, что поставляемое Киеву оружие идёт на убийство детей.

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