Прокуратура проверяет обстоятельства частичного обрушения моста в Приморье

Прокуратура Приорья начала проверку по факту частичного обрушения мостового перехода, расположенного на 4-м километре автодороги «Авдеевка — Павло-Федоровка — Дальрис» в Кировском районе. Инцидент произошёл 8 июля, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе надзорного ведомства.
В рамках надзорных мероприятий орган прокуратуры выясняет причины разрушения и оценивает, насколько своевременно и качественно объект обслуживался и содержался эксплуатирующей организацией.
Кроме того, внимание уделяется обеспечению безопасности дорожного движения на данном участке трассы. По результатам проверки будет дана правовая оценка действиям ответственных лиц. В случае выявления нарушений возможны меры прокурорского реагирования.
Напомним, прокуратура Дальнереченского района организовала проверку по факту частичного разрушения конструкции моста через реку Малиновка в Приморье. Инцидент произошёл на 44-м километре трассы Дальнереченск — Ариадное 4 июля. Ранее прокуратура начала проверку по факту частичного обрушения моста через реку Малиновка, произошедшего 1 июля на 1-м километре автодороги Ракитное — Марьевка в Дальнереченском районе.