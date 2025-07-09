Прокуратура проверяет обстоятельства частичного обрушения моста в Приморье

Напомним, прокуратура Дальнереченского района организовала проверку по факту частичного разрушения конструкции моста через реку Малиновка в Приморье. Инцидент произошёл на 44-м километре трассы Дальнереченск — Ариадное 4 июля. Ранее прокуратура начала проверку по факту частичного обрушения моста через реку Малиновка, произошедшего 1 июля на 1-м километре автодороги Ракитное — Марьевка в Дальнереченском районе.