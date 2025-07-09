В Хабаровском крае сократилось число подтопленных дорог

По данным на утро 9 июля, ситуация с паводком в Хабаровском крае улучшается. Уровень воды на малых реках продолжает снижаться, что позволило освободить от воды ряд дорожных участков. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
В Верхнебуреинском районе восстановлено движение по дороге, соединяющей районный центр с Комсомольском-на-Амуре, а также на подъезде к поселку Герби. В Ургале остается подтопленным один участок внутрипоселковой дороги.
В Нанайском районе вода сошла почти полностью — перелив сохраняется лишь на одном участке возле села Верхняя Манома.
В Охотском округе обстановка стабильна, но подтоплены 22 приусадебных участка в селе Вострецово, а также дороги между Вострецово и поселком Октябрьский и в Новом Устье.
В Комсомольском районе в поселке Гурское вода затронула 11 дворов и четыре дорожных участка. В Снежном подтоплены 15 огородов, а в Кенае — восемь участков и две дороги. Дорожные службы уже приступили к ремонту размытых трасс.
МЧС продолжает круглосуточный мониторинг ситуации и призывает жителей соблюдать осторожность вблизи водоемов и на поврежденных дорогах.