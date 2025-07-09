В Челябинской области пьяная женщина устроила поножовщину

Все произошло в Копейске. Там в полицию позвонила 67-летняя горожанка. Оперативный дежурный направил к месту происшествия следственно-оперативную группу, ППСП и бригаду скорой помощи.
«Прибывший на место наряд патрульно-постовой службы оказал ей первую медицинскую помощь, передал приехавшим медицинским работникам. Было установлено, что во время употребления спиртных напитков в квартире между двумя женщинами возникла словесная перепалка, в результате которой одна из них взяла нож и нанесла резанные раны собутыльнице», — рассказали в региональном Главке МВД.
Была задержана 47-летняя копейчанка. В отношении нее возбуждено дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом «в» частью 2 статьи 115 (умышленное причинение легкого вреда здоровью).
Фигурантке избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.