В Челябинской области пьяная женщина устроила поножовщину

«Прибывший на место наряд патрульно-постовой службы оказал ей первую медицинскую помощь, передал приехавшим медицинским работникам. Было установлено, что во время употребления спиртных напитков в квартире между двумя женщинами возникла словесная перепалка, в результате которой одна из них взяла нож и нанесла резанные раны собутыльнице», — рассказали в региональном Главке МВД.