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В Челябинской области пьяная женщина устроила поножовщину

В Челябинской области пьяная женщина устроила поножовщину — пострадала собутыльница, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Все произошло в Копейске. Там в полицию позвонила 67-летняя горожанка. Оперативный дежурный направил к месту происшествия следственно-оперативную группу, ППСП и бригаду скорой помощи.

«Прибывший на место наряд патрульно-постовой службы оказал ей первую медицинскую помощь, передал приехавшим медицинским работникам. Было установлено, что во время употребления спиртных напитков в квартире между двумя женщинами возникла словесная перепалка, в результате которой одна из них взяла нож и нанесла резанные раны собутыльнице», — рассказали в региональном Главке МВД.

Была задержана 47-летняя копейчанка. В отношении нее возбуждено дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом «в» частью 2 статьи 115 (умышленное причинение легкого вреда здоровью).

Фигурантке избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.