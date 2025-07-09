Страшное ДТП на вантовом мосту: «Шевроле» разорвана, один из пострадавших умер в больнице

Кадры публикует «ДТП и ЧП». Причиной стал наезд на стоящее транспортное средство.
По предварительным данным ГУ МВД, 30-летний водитель «Шевроле Авео» не справился с управлением и врезался в стоящий самосвал «Шахман», за рулем которого находился 27-летний мужчина. Были госпитализированы трое из «Шевроле»: водитель (гражданин Узбекистана) и его 18-летний пассажир в состоянии средней степени тяжести, а также пассажир — мужчина лет 30 на вид в тяжелом состоянии. В больнице он скончался.
ФКУ Упрдор «Северо-Запад» проинформировал, что около половины второго на км 56+300 внутреннего кольца КАД (Большой Обуховский мост) легковой автомобиль наехал на стоящее в полосе безопасности на аварийной остановке грузовое транспортное средство.
По предварительным данным «Фонтанки», у самого тяжелого пострадавшего оказались множественные переломы рёбер, повреждения внутренних органов, открытая черепно-мозговая травма. Его привезли в больницу в состоянии клинической смерти. В три часа ночи была констатирована смерть.
Пробка на внутреннем кольце сохраняется до сих пор. «Яндекс» оценивает ее в 10 км.
Наезд на стоящее транспортное средство часто бывает причиной серьёзных аварий, особенно на скоростных магистралях. На КАД в остановившуюся машину, по статистике, врезаются через 5−8 минут.