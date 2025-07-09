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Страшное ДТП на вантовом мосту: «Шевроле» разорвана, один из пострадавших умер в больнице

Смертельное ДТП произошло ночью 9 июля на 57-м километре КАД, в районе вантового моста, во Всеволожском районе Ленобласти.

Кадры публикует «ДТП и ЧП». Причиной стал наезд на стоящее транспортное средство.

По предварительным данным ГУ МВД, 30-летний водитель «Шевроле Авео» не справился с управлением и врезался в стоящий самосвал «Шахман», за рулем которого находился 27-летний мужчина. Были госпитализированы трое из «Шевроле»: водитель (гражданин Узбекистана) и его 18-летний пассажир в состоянии средней степени тяжести, а также пассажир — мужчина лет 30 на вид в тяжелом состоянии. В больнице он скончался.

ФКУ Упрдор «Северо-Запад» проинформировал, что около половины второго на км 56+300 внутреннего кольца КАД (Большой Обуховский мост) легковой автомобиль наехал на стоящее в полосе безопасности на аварийной остановке грузовое транспортное средство.

По предварительным данным «Фонтанки», у самого тяжелого пострадавшего оказались множественные переломы рёбер, повреждения внутренних органов, открытая черепно-мозговая травма. Его привезли в больницу в состоянии клинической смерти. В три часа ночи была констатирована смерть.

Пробка на внутреннем кольце сохраняется до сих пор. «Яндекс» оценивает ее в 10 км.

Наезд на стоящее транспортное средство часто бывает причиной серьёзных аварий, особенно на скоростных магистралях. На КАД в остановившуюся машину, по статистике, врезаются через 5−8 минут.