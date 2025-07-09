Страшное ДТП на вантовом мосту: «Шевроле» разорвана, один из пострадавших умер в больнице

По предварительным данным ГУ МВД, 30-летний водитель «Шевроле Авео» не справился с управлением и врезался в стоящий самосвал «Шахман», за рулем которого находился 27-летний мужчина. Были госпитализированы трое из «Шевроле»: водитель (гражданин Узбекистана) и его 18-летний пассажир в состоянии средней степени тяжести, а также пассажир — мужчина лет 30 на вид в тяжелом состоянии. В больнице он скончался.