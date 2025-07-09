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Россиянина, который хотел подорвать ж/д мост, ликвидировали в Саратовской области

В Саратовской области был ликвидирован гражданин России, готовивший подрыв железнодорожного моста. При попытке задержания он оказал вооруженное сопротивление, в результате чего был уничтожен. Об этом в среду, 9 июля, сообщили в пресс-службе Федеральной службы безопасности (ФСБ).

В Саратовской области был ликвидирован гражданин России, готовивший подрыв железнодорожного моста. При попытке задержания он оказал вооруженное сопротивление, в результате чего был уничтожен. Об этом в среду, 9 июля, сообщили в пресс-службе Федеральной службы безопасности (ФСБ).

Отмечается, что операция проходила в тот момент, когда мужчина извлекал взрывчатое вещество из оборудованного тайника.

Установлено, что ликвидированный поддерживал связь с украинской стороной и планировал после совершения диверсии выехать на Украину для участия в боевых действиях.

На месте происшествия сотрудники ФСБ обнаружили 11 килограммов взрывчатки, пистолет «Макарова» и боеприпасы, передает РИА Новости.

Ранее ЦОС ФСБ сообщил о задержании четырех граждан России в Челябинской, Ивановской и Тульской областях. По данным ведомства, они стали жертвами телефонных мошенников, а затем по заданию украинских спецслужб совершили поджоги автомобилей сотрудников правоохранительных органов и повредили опоры линий электропередачи.