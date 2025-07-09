Россиянина, который хотел подорвать ж/д мост, ликвидировали в Саратовской области

В Саратовской области был ликвидирован гражданин России, готовивший подрыв железнодорожного моста. При попытке задержания он оказал вооруженное сопротивление, в результате чего был уничтожен. Об этом в среду, 9 июля, сообщили в пресс-службе Федеральной службы безопасности (ФСБ).