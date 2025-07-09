Тушили 16 часов. В Ростове-на-Дону ликвидировали крупный пожар на складе

В 19.05 стало известно о локализации возгорания, то есть распространение огня удалось остановить. Но до победы над стихией было ещё долго. В 21.05 спасателям удалось ликвидировать открытое горение. Только в 6.23 утра следующего дня пожар смогли потушить. Всего на борьбу с этим ЧП ушло более 16 часов.