Тушили 16 часов. В Ростове-на-Дону ликвидировали крупный пожар на складе

Вечером 8 июля небо в районе рынка «Меркурий» в Ростове заволокло плотной дымовой завесой. Жители сравнивали её со свинцовыми грозовыми тучами. Огромный пожар полыхал в Первомайском районе города на площади более 15 тыс. квадратных метров. Чудом никто не пострадал. Но зрелище было не для слабонервных.
Огромные чёрные клубы едкого дыма взмывали ввысь, столб был виден даже жителям близлежащих населённых пунктов. Огонь распространялся стремительно. Ситуацию поставил на контроль глава региона, проверку начала прокуратура. Что известно о пожаре к этому часу — в материале Rostov.aif.ru.
Повышенный ранг сложности.
Первые сообщения о ЧП поступили около 16 часов 8 июля. Тогда стало известно о загорании складов и офисных помещений на улице Орской, 31-в. Местные жители знают этот микрорайон как рынок «Меркурий», где торгуют практически всем, в том числе очень много павильонов с одеждой.
Горел не сам рынок, а склад рядом с ним. Официально причин возникновения пожара пока не называют, но стоит заметить, что сейчас в донской столице установилась жаркая и ветреная погода, что всегда осложняет тушение.
«В 14.14 поступило сообщение о возгорании. В 14.24 по прибытию первых подразделений пожарной охраны было установлено, что горят складские помещения на площади 1,5 тыс. кв. метров. Был объявлен повышенный ранг тушения пожара № 4», — прокомментировал заместитель начальника ГУ МЧС России по Ростовской области Владимир Завер.
Площадь пожара увеличивалась очень быстро. К 16 часам речь шла уже о 2,2 тыс. кв. метров. А вскоре огонь захватил территорию в четыре раза больше: полыхало уже 9,6 тыс. кв. метров.
«Быстрому распространению огня способствует высокая пожарная нагрузка внутри складов», — пояснили в ГУ МЧС России по Ростовской области.
А ещё через час огонь охватил уже 15,1 тыс. «квадратов». Было принято решение направить на место ЧП авиацию — два вертолёта.
45 сбросов воды.
Всего со стихией боролся 141 человек личного состава с привлечением 47 единиц специализированной техники. Это также были два вертолета Ми-8 Южного АСЦ МЧС России с водосливным устройством.
Ситуацию поставил на контроль глава донского региона Юрий Слюсарь. Он оперативно информировал жителей о ситуации. Всего было осуществлено 45 сбросов воды вертолётами — это почти 80 тонн воды.
За действиями авиации наблюдали прохожие и зеваки, которые отмечали, как же слаженно работают спасатели. Один за другим вертолёты набирали воду из Ростовского моря (это название водохранилища — прим. ред.).
В 19.05 стало известно о локализации возгорания, то есть распространение огня удалось остановить. Но до победы над стихией было ещё долго. В 21.05 спасателям удалось ликвидировать открытое горение. Только в 6.23 утра следующего дня пожар смогли потушить. Всего на борьбу с этим ЧП ушло более 16 часов.
На Орскую также выдвинулись сотрудники лаборатории Роспотребнадзора — они брали пробы воздуха, чтобы контролировать уровень вредных веществ. К месту ЧП прибыл и прокурор Первомайского района Вячеслав Фетисов.
Как судачат местные жители, склады заполнены до предела. Надзорным органам теперь предстоит выяснять, соблюдались ли требования пожарной безопасности.
«При выявлении нарушений закона будут приняты соответствующие меры реагирования», — подчеркнули в прокуратуре донского региона.