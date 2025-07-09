В салоне маршрутки № 159 из-за разрыва патрубка пострадала волгоградка

ЧП произошло 8 июля в Дзержинском районе Волгограда. Около 16:05 напротив дома № 40 по улице Симонова в салоне маршрутного такси «Форд Транзит», следовавшего по маршруту № 159, произошла нештатная ситуация. По предварительной информации, во время движения произошел разрыв патрубка системы охлаждения двигателя, сообщает сайт volgograd.kp с ссылкой на пресс-службу регионального главка МВД. Кипящая охлаждающая жидкость хлынула в салон, обварив находившихся внутри пассажиров.