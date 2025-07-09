Хинштейн рассказал о раненом парне, спасавшем женщин при атаке ВСУ на пляж

Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн рассказал о молодом человеке, который получил ранения при попытке защитить людей во время атаки ВСУ на пляж в Курске.
«Ещё один раненый — парень, который шёл мимо пляжа. Услышал, как кричат женщины и ребёнок, бросился на помощь. В этот момент сдетонировал боеприпас», — написал он в своём Telegram-канале.
Украинские войска ударили по курскому пляжу «Городской» накануне, 8 июля. Три человека погибли, ещё семь получили различные ранения.
Среди тяжело пострадавших — пятилетний мальчик, который во время атаки пытался закрыть собой маму. Ребёнок находится в реанимации с сильными ожогами.
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