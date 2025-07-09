В Иркутской области бухгалтер фиктивно трудоустроила сына и украла деньги

В Слюдянском районе Иркутской области 45-летняя главный бухгалтер из муниципального учреждения фиктивно устроила на работу своего сына. Как сообщили КП-Иркутск в региональной прокуратуре, женщина подделала приказы о приеме на работу, трудовые договоры и другие документы, чтобы оформить его на различные должности.