В Иркутской области бухгалтер фиктивно трудоустроила сына и украла деньги

В Слюдянском районе Иркутской области 45-летняя главный бухгалтер из муниципального учреждения фиктивно устроила на работу своего сына. Как сообщили КП-Иркутск в региональной прокуратуре, женщина подделала приказы о приеме на работу, трудовые договоры и другие документы, чтобы оформить его на различные должности.
— Сын, который фактически не работал, получал зарплату на банковский счет. Руководитель учреждения не знал о преступных действиях бухгалтера и подписывал документы, не подозревая об обмане. Все выплаченные деньги женщина потратила на личные нужды, — пояснили в пресс-службе ведомства.
В результате таких махинаций бюджету Слюдянского муниципального района причинен ущерб на сумму более миллиона рублей. В отношении бухгалтера завели уголовное дело. Ее обвиняют в мошенничестве, совершенное с использованием служебного положения. Материалы направили в суд.