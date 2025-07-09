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В Иркутской области бухгалтер фиктивно трудоустроила сына и украла деньги

Родственник фактически не работал, но получал зарплату.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Слюдянском районе Иркутской области 45-летняя главный бухгалтер из муниципального учреждения фиктивно устроила на работу своего сына. Как сообщили КП-Иркутск в региональной прокуратуре, женщина подделала приказы о приеме на работу, трудовые договоры и другие документы, чтобы оформить его на различные должности.

— Сын, который фактически не работал, получал зарплату на банковский счет. Руководитель учреждения не знал о преступных действиях бухгалтера и подписывал документы, не подозревая об обмане. Все выплаченные деньги женщина потратила на личные нужды, — пояснили в пресс-службе ведомства.

В результате таких махинаций бюджету Слюдянского муниципального района причинен ущерб на сумму более миллиона рублей. В отношении бухгалтера завели уголовное дело. Ее обвиняют в мошенничестве, совершенное с использованием служебного положения. Материалы направили в суд.