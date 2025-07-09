В Гродненской области два человека пострадали от укусов гадюки

В Гродненскую городскую больницу скорой помощи поступил пострадавший от встречи с гадюкой мужчина. Со слов пациента, гадюка укусила его во время покоса травы на даче. При осмотре медики обнаружили на его ноге три места укусов.
Для предотвращения тяжелых последствий, пациенту в условиях реанимации введена специальная сыворотка, в которой содержатся антитела, нейтрализующие попавший в организм яд. Также было назначено симптоматическое лечение, направленное на облегчение состояния. Сутки мужчина находился под наблюдением врачей отделения реанимации, затем переведен в отделение токсикологии.
Введение сыворотки против яда гадюки было назначено и жительнице Щучинского района, также пострадавшей от укуса пресмыкающегося.
Заведующая приемным отделением БСМП Наталия Ушкевич рекомендует обязательное немедленное обращение за медицинской помощью в кратчайшие сроки, чтобы врач мог оценить состояние и при необходимости ввести сыворотку.
Также медики советуют ограничить подвижность пострадавшего органа, давать пострадавшему обильное питье. Нужно обработать рану антисептиком и наложить стерильную повязку, принять противоаллергические препараты.
Не следует в этом случае накладывать жгут, прижигать рану. Нельзя пытаться выдавить или отсосать яд самостоятельно. Специалисты также не рекомендуют пострадавшим употреблять алкоголь.