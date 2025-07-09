В российском регионе предотвратили теракт на мосту

По данным ведомства, россиянин поддерживал контакты с украинской стороной и после совершения теракта планировал уехать в Украину для участия в боевых действиях. В момент изъятия самодельного взрывного устройства из тайника его поймали силовики. Мужчина оказал им вооруженное сопротивление, а те открыли ответный огонь и ликвидировали террориста.