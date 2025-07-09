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В Самаре 22-летний водитель Toyota Camry сбил 11-летнюю девочку

В Кировском районе города произошло дорожное происшествие с участием ребенка.

В Кировском районе города произошло дорожное происшествие с участием ребенка. Молодой водитель на Toyota Camry сбил 11-летнюю девочку. Подробности рассказали в региональном ГУ МВД.

Авария случилась 8 июля около четырех часов дня. Машина ехала по Изыскательской улице в сторону Щорса. Возле дома 210 произошел наезд на школьницу.

Девочку сразу отправили в больницу. Сейчас медики оценивают ее состояние. Полицейские тщательно разбираются в обстоятельствах случившегося. Они устанавливают, почему водитель не заметил ребенка на дороге.

Работники ГАИ проверяют все версии произошедшего.

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