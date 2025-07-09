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В Ялте ребенок на самокате попал под колеса иномарки

В Ялте Skoda Octavia сбила семилетнего ребенка на самокате.

Источник: Госавтоинспекция Крыма

Во вторник, 8 июля, в Ялте Skoda Octavia сбила ребенка 2018 года рождения, который ехал на самокате. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Крыма.

Авария произошла около восьми вечера. Молодой человек 2004 года рождения ехал за рулем Skoda по улице Садовой. В какой-то момент на дорогу неожиданно выехал мальчик на самокате. Иномарка сбила ребенка.

«В результате ДТП несовершеннолетний 2018 года рождения получил телесные повреждения», — говорится в сообщении.

В дорожной полиции отметили, что пострадавшего увезли в больницу. В ведомстве добавили, что обстоятельства инцидента выясняются.