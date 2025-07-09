В Воронежской области погиб 16-летний водитель

По предварительным данным, вчера, 8 июля, на десятом километре автодороги «Р-194-Криничное — Новая Калитва» случилось дорожно-транспортное происшествие. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Воронежской области.
Примерно в 5:20 16-летний житель Кантемировского района, управляя «ВАЗом-21074», ехал со стороны села Новая Калитва в направлении села Евдокиевка. Машина двигалась по обочине дороги, и в какой-то момент перевернулась. В результате аварии несовершеннолетний водитель погиб на месте до приезда «скорой».