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В Самарской области 45-летний водитель на BMW X5 влетел в световую опору

В Автозаводском районе Тольятти произошло дорожное происшествие.

В Автозаводском районе Тольятти произошло дорожное происшествие. По предварительным данным, 45-летний водитель на BMW X5 допустил столкновение с опорой уличного освещения.

Инцидент произошел ранним утром в 03:20 на улице 40 лет Победы. Автомобиль двигался от улицы Льва Яшина в сторону Тополиной. Возле дома № 58 машина совершила наезд на световую опору.

В результате аварии водитель получил травмы, не требующие госпитализации. Ему назначено амбулаторное лечение. Сотрудники ГИБДД устанавливают причины произошедшего.

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