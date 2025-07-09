«Черный рынок SIM-карт»: прокуратура Омской области заблокировала 45 сайтов

Прокуратура Омской области совместно с правоохранительными органами выявила масштабные нарушения в сфере продажи сим-карт. В ходе проверки были выявлены 12 фактов продажи незаконных «симок» якобы от имени операторов связи. Установлены также случаи заключения договоров с внесением недостоверных данных об абонентах, а также факты продажи SIM-карт без предъявления паспорта.
По результатам проверки прокуроры внесли 5 представлений и добились привлечения к административной ответственности 8 виновных лиц за нарушения закона о связи. Общая сумма штрафов составила более 120 тысяч рублей. Деятельность двух дилеров была полностью прекращена. Кроме того, по инициативе прокуратуры был ограничен доступ к 45 интернет-ресурсам, на которых активно рекламировалась возможность приобретения SIM-карт без документов и заключения договора с оператором связи.
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