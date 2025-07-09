«Черный рынок SIM-карт»: прокуратура Омской области заблокировала 45 сайтов

По результатам проверки прокуроры внесли 5 представлений и добились привлечения к административной ответственности 8 виновных лиц за нарушения закона о связи. Общая сумма штрафов составила более 120 тысяч рублей. Деятельность двух дилеров была полностью прекращена. Кроме того, по инициативе прокуратуры был ограничен доступ к 45 интернет-ресурсам, на которых активно рекламировалась возможность приобретения SIM-карт без документов и заключения договора с оператором связи.