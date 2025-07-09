В Ростовской области 17-летний мотоциклист наехал на 2-летнего малыша

Как уточнили в ведомстве, инцидент произошел вечером 8 июля в одном из хуторов Каменского района. Предварительно, молодой водитель катался на мотоцикле без номеров. В итоге в отношении юноши составили сразу протоколы: за управление незарегистрированным транспортом без прав (ч. 1 ст. 12.1 и ч. 1 ст. 12.7 КоАП РФ), а также за несоблюдение требований о страховании (ч. 2 ст. 12.37 КоАП РФ).