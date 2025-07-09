В Ростовской области 17-летний мотоциклист наехал на 2-летнего малыша

В Ростовской области 17-летний водитель мотоцикла «Минск» наехал на 2-летнего малыша, гулявшего вблизи дома с матерью. Пострадавший ребенок попал в больницу, серьезных травм у него не обнаружили. Об этом рассказали в управлении Госавтоинспекции.
Как уточнили в ведомстве, инцидент произошел вечером 8 июля в одном из хуторов Каменского района. Предварительно, молодой водитель катался на мотоцикле без номеров. В итоге в отношении юноши составили сразу протоколы: за управление незарегистрированным транспортом без прав (ч. 1 ст. 12.1 и ч. 1 ст. 12.7 КоАП РФ), а также за несоблюдение требований о страховании (ч. 2 ст. 12.37 КоАП РФ).
В отношении законного представителя мотоциклиста оформили административный материал о незаконной передаче управления ТС (ч. 3 ст. 12.7 КоАП РФ).
Кроме того, автоинспекторы передали информацию сотрудникам ПДН. Представителя 17-ленего юноши также могут привлечь к ответственности за неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних (ст. 5.35 КоАП РФ).
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