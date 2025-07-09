Удары ВСУ по пляжу в Курске и больнице в Рыльске. Главное

Атака на пляж «Городской»
Пляж «Городской» на берегу реки Тускарь в Курске — популярное место отдыха горожан. В период летней жары в прибрежной зоне отдыхают до позднего вечера. 8 июля пляж стал целью удара украинского дрона.
Об атаке украинских военных губернатор Курской области Александр Хинштейн сообщил в 23:29. Первоначально было известно о четырех пострадавших — двух женщинах, мужчине и ребенке. С осколочными ранениями и ожогами их доставили в Курскую областную больницу.
В 23:46 губернатор проинформировал об увеличении числа раненных до шести человек. С осколочными ранениями в медицинское учреждение поступили еще двое мужчин.
После атаки губернатор прибыл на место ЧП и рассказал о трех погибших во время удара. Один из них — старший сержант Росгвардии. Мужчина вместе с коллегой прибыл на пляж после того, как стала поступать информация об ударах беспилотников. Он организовал эвакуацию людей с берега реки. «В этот момент произошёл второй взрыв. К сожалению, росгвардеец не выжил», — объяснил Хинштейн.
Губернатор выразил соболезнования семьям погибших и добавил, что всем будет оказана помощь и поддержка. Также Хинштейн обратился к руководству Росгвардии с призывом представить сотрудника, который погиб, оказывая помощь людям, к государственной награде.
В 01:15 стало известно, что число пострадавших на пляже выросло до семи человек. Глава Курской области уточнил, что раненому ребенку пять лет. Мальчик и еще пятеро пострадавших при атаке находятся в тяжелом состоянии.
«Беспрецедентный по своей жестокости удар по мирному объекту. Летним вечером, в праздник, в место, где даже близко нет военных объектов. Где отдыхали люди вместе с детьми», — написал Хинштейн.
Утром в 08:00 глава области рассказал о своем визите в больницу, где он поговорил с врачами и пострадавшими. Александр Хинштейн уточнил, что троим раненым, в том числе мальчику, успешно провели операции.
Губернатор добавил, что пятилетний Анатолий во время атаки закрывал собой маму. «Настоящий мужчина: не испугался, не растерялся, кинулся спасать самого близкого человека. У него тяжёлые ожоги, сейчас он в реанимации. Будем переводить ребёнка вместе с мамой в Москву», — рассказал Хинштейн.
Глава региона добавил, что еще один раненый — молодой парень, который случайно оказался рядом с пляжем в момент ЧП. Он услышал крики женщины и ребенка и поспешил на помощь. Когда он оказался на пляже рядом взорвался боеприпас.
Утром 9 июня экстренные службы Курской области сообщили о том, что число пострадавших в результате атаки выросло до 10 человек, пишут «РИА Новости».
Атака ВСУ по Рыльской ЦРБ
В ночь на 9 июля ВСУ также ударили по городу Рыльску в Курской области. Целью дронов стали здания инфекционного корпуса и скорой помощи медучреждения. Из-за падения БПЛА загорелась крыша, выбило остекление окон.
Еще один беспилотник ударил по административному зданию «Агрофирма Рыльская», после чего вспыхнул пожар. Губернатор Хинштейн уточнил, что результате атаки две женщины получили ранения. У 30-летней пострадавшей — резаная рана груди, она в состоянии средней тяжести доставлена в больницу Курска. Вторая пострадавшая — 51-летняя женщина с осколочным ранением правого бедра и ушибом коленного сустава будет лечиться амбулаторно.
9 июня в Рыльске после атаки БПЛА проводят подомовой обход, чтобы выяснить, пострадали ли частные дома.
Реакция на удар по пляжу в Курске
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в соцсети опубликовала пост, в котором обратила внимание стран, оказывающих военную поддержку Украине, что ВСУ выбирают в качестве целей мирные объекты и мирных людей.
«Пусть знают поставщики оружия киевскому режиму, на что оно идёт — на убийство детей», — написала Захарова в Telegram.