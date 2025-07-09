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Удары ВСУ по пляжу в Курске и больнице в Рыльске. Главное

Пляж в Курске был атакован дронами ВСУ вечером 8 июля. В результате удара есть погибшие и раненные. В ночь на 9 июля украинские БПЛА атаковали Центральную районную больницу в Рыльске. Рассказываем, что известно об ударах Киева по мирным объектам и их последствиях.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

Атака на пляж «Городской»

Пляж «Городской» на берегу реки Тускарь в Курске — популярное место отдыха горожан. В период летней жары в прибрежной зоне отдыхают до позднего вечера. 8 июля пляж стал целью удара украинского дрона.

Об атаке украинских военных губернатор Курской области Александр Хинштейн сообщил в 23:29. Первоначально было известно о четырех пострадавших — двух женщинах, мужчине и ребенке. С осколочными ранениями и ожогами их доставили в Курскую областную больницу.

В 23:46 губернатор проинформировал об увеличении числа раненных до шести человек. С осколочными ранениями в медицинское учреждение поступили еще двое мужчин.

После атаки губернатор прибыл на место ЧП и рассказал о трех погибших во время удара. Один из них — старший сержант Росгвардии. Мужчина вместе с коллегой прибыл на пляж после того, как стала поступать информация об ударах беспилотников. Он организовал эвакуацию людей с берега реки. «В этот момент произошёл второй взрыв. К сожалению, росгвардеец не выжил», — объяснил Хинштейн.

Губернатор выразил соболезнования семьям погибших и добавил, что всем будет оказана помощь и поддержка. Также Хинштейн обратился к руководству Росгвардии с призывом представить сотрудника, который погиб, оказывая помощь людям, к государственной награде.

В 01:15 стало известно, что число пострадавших на пляже выросло до семи человек. Глава Курской области уточнил, что раненому ребенку пять лет. Мальчик и еще пятеро пострадавших при атаке находятся в тяжелом состоянии.

«Беспрецедентный по своей жестокости удар по мирному объекту. Летним вечером, в праздник, в место, где даже близко нет военных объектов. Где отдыхали люди вместе с детьми», — написал Хинштейн.

Утром в 08:00 глава области рассказал о своем визите в больницу, где он поговорил с врачами и пострадавшими. Александр Хинштейн уточнил, что троим раненым, в том числе мальчику, успешно провели операции.

Губернатор добавил, что пятилетний Анатолий во время атаки закрывал собой маму. «Настоящий мужчина: не испугался, не растерялся, кинулся спасать самого близкого человека. У него тяжёлые ожоги, сейчас он в реанимации. Будем переводить ребёнка вместе с мамой в Москву», — рассказал Хинштейн.

Глава региона добавил, что еще один раненый — молодой парень, который случайно оказался рядом с пляжем в момент ЧП. Он услышал крики женщины и ребенка и поспешил на помощь. Когда он оказался на пляже рядом взорвался боеприпас.

Утром 9 июня экстренные службы Курской области сообщили о том, что число пострадавших в результате атаки выросло до 10 человек, пишут «РИА Новости».

Атака ВСУ по Рыльской ЦРБ

В ночь на 9 июля ВСУ также ударили по городу Рыльску в Курской области. Целью дронов стали здания инфекционного корпуса и скорой помощи медучреждения. Из-за падения БПЛА загорелась крыша, выбило остекление окон.

Еще один беспилотник ударил по административному зданию «Агрофирма Рыльская», после чего вспыхнул пожар. Губернатор Хинштейн уточнил, что результате атаки две женщины получили ранения. У 30-летней пострадавшей — резаная рана груди, она в состоянии средней тяжести доставлена в больницу Курска. Вторая пострадавшая — 51-летняя женщина с осколочным ранением правого бедра и ушибом коленного сустава будет лечиться амбулаторно.

9 июня в Рыльске после атаки БПЛА проводят подомовой обход, чтобы выяснить, пострадали ли частные дома.

Реакция на удар по пляжу в Курске

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в соцсети опубликовала пост, в котором обратила внимание стран, оказывающих военную поддержку Украине, что ВСУ выбирают в качестве целей мирные объекты и мирных людей.

«Пусть знают поставщики оружия киевскому режиму, на что оно идёт — на убийство детей», — написала Захарова в Telegram.

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