Удары ВСУ по пляжу в Курске и больнице в Рыльске. Главное

После атаки губернатор прибыл на место ЧП и рассказал о трех погибших во время удара. Один из них — старший сержант Росгвардии. Мужчина вместе с коллегой прибыл на пляж после того, как стала поступать информация об ударах беспилотников. Он организовал эвакуацию людей с берега реки. «В этот момент произошёл второй взрыв. К сожалению, росгвардеец не выжил», — объяснил Хинштейн.