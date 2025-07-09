Известный казахстанский профессор стал жертвой интернет-мошенников

«В настоящее время по данному факту проводится расследование. В рамках уголовно-процессуального кодекса информация по интернет-расследованию не разглашается. Могу лишь сказать, что мы проводим оперативно-следственные мероприятия для установления всех обстоятельств преступления», — отметил Жандос Сүйінбай.