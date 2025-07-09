Жителей Хабаровского края предостерегли от репостов последствий терактов

В соответствии со статьёй 205.2 Уголовного кодекса РФ, публичные призывы к террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма наказываются штрафом до 500 тысяч рублей или лишением свободы на срок от 2 до 5 лет. Если же эти деяния совершены с использованием средств массовой информации или интернета, то наказание может быть более строгим: штраф до 1 миллиона рублей или лишение свободы на срок от 5 до 7 лет с лишением права занимать определённые должности или заниматься определённой деятельностью на срок до 5 лет.