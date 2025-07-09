Жителей Хабаровского края предостерегли от репостов последствий терактов

В аппарате антитеррористической комиссии Хабаровского края напомнили гражданам о настоятельной рекомендации Национального антитеррористического комитета России не публиковать в интернете и в мессенджерах фотографии и видеозаписи, связанные с последствиями терактов, в том числе атак с использованием беспилотных летательных аппаратов. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», распространение таких материалов, включая перепосты в социальных сетях или отправка их в закрытие сообщества, представляет серьёзную угрозу общественной безопасности.
Во-первых, это может вызвать психологические последствия, такие как дополнительная боль и страдания у пострадавших и родственников погибших. Кроме того, изображение жестоких сцен может вызвать стрессовые реакции, чувство тревоги и страха перед будущим, стать причиной психологических травм и даже спровоцировать посттравматическое стрессовое расстройство. Особенно уязвимыми в этом отношении являются дети и подростки.
Публикация материалов с места происшествия может способствовать распространению недостоверной информации и слухов, а также росту паники и тревоги в обществе. Это может затруднить работу спасателей и правоохранительных органов.
Кроме того, публикация фото и видео с последствиями теракта может быть воспринята террористами как одобрение их действий. Это может быть использовано для пропаганды насилия и привлечения новых сторонников.
Важно отметить, что информация о теракте является стратегически важной для правоохранительных органов. Распространение несанкционированных изображений и записей может затруднить расследование преступления и помешать работе оперативников. Кроме того, эта информация может быть использована противником для корректировки последующих атак, особенно если на фото и видео есть географические ориентиры.
В соответствии со статьёй 205.2 Уголовного кодекса РФ, публичные призывы к террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма наказываются штрафом до 500 тысяч рублей или лишением свободы на срок от 2 до 5 лет. Если же эти деяния совершены с использованием средств массовой информации или интернета, то наказание может быть более строгим: штраф до 1 миллиона рублей или лишение свободы на срок от 5 до 7 лет с лишением права занимать определённые должности или заниматься определённой деятельностью на срок до 5 лет.