Омский застройщик, сбежавший за границу, выплатит 52 млн рублей по суду

Бывший председатель правления ЖСК «Малиновского-2012» Олег Пахтеев, осужденный за мошенничество с деньгами дольщиков, выплатит более 52 миллионов рублей в качестве компенсации. Такое решение принял Омский областной суд по иску ППК «Фонд развития территорий», который занимался восстановлением прав обманутых участников долевого строительства.
Дольщики вложили свои средства в строительство дома на проспекте Менделеева, 46, в период с 2014 по 2016 год. В общей сложности 37 человек передали ЖСК «Малиновского-2012» более 47 миллионов рублей в качестве оплаты за квартиры. Однако часть этих денег Олег Пахтеев потратил на коммерческие проекты, не связанные со строительством многоэтажки.
На бизнесмена завели уголовное дело по статьям о присвоении и растрате в особо крупном размере и мошенничестве. После предъявления обвинений Пахтеев скрылся за границей и был объявлен в международный розыск. Летом 2019 года Интерпол задержал его, после чего он был экстрадирован в Россию. В 2023 году Центральный районный суд Омска приговорил его к шести годам колонии строгого режима и штрафу в размере 900 тысяч рублей.
Суд также обязал Пахтеева возместить убытки, причиненные дольщикам. Согласно решению, сумма компенсации составила более 52 миллионов рублей. Эти средства пойдут на погашение расходов ППК «Фонд развития территорий», который взял на себя обязательства по достройке дома и защите прав обманутых граждан.
Отметим, что ЖСК «Малиновского-2012» официально признан банкротом.
Ранее мы сообщали, что в Омске экс-директор Фонда защиты прав дольщиков предстанет перед судом.