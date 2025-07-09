Омский застройщик, сбежавший за границу, выплатит 52 млн рублей по суду

На бизнесмена завели уголовное дело по статьям о присвоении и растрате в особо крупном размере и мошенничестве. После предъявления обвинений Пахтеев скрылся за границей и был объявлен в международный розыск. Летом 2019 года Интерпол задержал его, после чего он был экстрадирован в Россию. В 2023 году Центральный районный суд Омска приговорил его к шести годам колонии строгого режима и штрафу в размере 900 тысяч рублей.