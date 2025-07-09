СК возбудил дела после ударов ВСУ по Курску и Рыльску

«Главным военным следственным управлением СК возбуждены уголовные дела о террористических актах (ст. 205 УК)», — сказала она.
Накануне вечером украинские боевики с помощью БПЛА атаковали городской пляж в Курске. Погибли три человека, еще десять, включая 5-летнего ребенка, получили ранения.
Также в ночь на среду ВСУ нанесли удары по одному из корпусов Рыльской центральной районной больницы, зданию скорой помощи и компании «Агрофирма Рыльская». Пострадали две женщины, объекты гражданской инфраструктуры получили серьезные повреждения.
Кроме того, противник атаковал дроном придомовую территорию жилого дома в селе Карыж, ранен пожилой мужчина, добавила Петренко.
Сейчас военные следователи работают с очевидцами и пострадавшими, устанавливают личности тех, причастен к этим и другим схожим преступлениям в Курской области.