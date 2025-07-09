Ричмонд
+24°
гроза
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

СК возбудил дела после ударов ВСУ по Курску и Рыльску

МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Следственный комитет России возбудил уголовные дела после ударов ВСУ по пляжу в Курске и больнице в Рыльске, сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

Источник: РИА "Новости"

«Главным военным следственным управлением СК возбуждены уголовные дела о террористических актах (ст. 205 УК)», — сказала она.

Накануне вечером украинские боевики с помощью БПЛА атаковали городской пляж в Курске. Погибли три человека, еще десять, включая 5-летнего ребенка, получили ранения.

Также в ночь на среду ВСУ нанесли удары по одному из корпусов Рыльской центральной районной больницы, зданию скорой помощи и компании «Агрофирма Рыльская». Пострадали две женщины, объекты гражданской инфраструктуры получили серьезные повреждения.

Кроме того, противник атаковал дроном придомовую территорию жилого дома в селе Карыж, ранен пожилой мужчина, добавила Петренко.

Сейчас военные следователи работают с очевидцами и пострадавшими, устанавливают личности тех, причастен к этим и другим схожим преступлениям в Курской области.

Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше