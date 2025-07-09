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Ребенок упал с обрыва возле детской площадки во Владивостоке

Прокуратура начала проверку из-за отсутствия ограждений на опасном участке.

Источник: прокуратура Приморья

Во Владивостоке на улице Нейбута девочка упала с трехметрового обрыва рядом с детской площадкой. Ребенок получил перелом предплечья со смещением и множественные ушибы, после чего была госпитализирована.

По словам местных жителей, этот участок давно представляет опасность. Грунт регулярно размывает дождями, а ограждений и предупреждающих знаков нет. Жильцы неоднократно жаловались в управляющую компанию, но ситуация не менялась.

Прокуратура начала проверку, чтобы оценить действия ответственных за содержание территории. Особое внимание уделят соблюдению норм безопасности на детских площадках и прилегающих зонах. Также подано заявление в Госжилинспекцию Приморского края.

Инцидент вновь поднял вопрос о бездействии управляющих компаний в вопросах безопасности общественных пространств.