Ребенок упал с обрыва возле детской площадки во Владивостоке

Во Владивостоке на улице Нейбута девочка упала с трехметрового обрыва рядом с детской площадкой. Ребенок получил перелом предплечья со смещением и множественные ушибы, после чего была госпитализирована.
По словам местных жителей, этот участок давно представляет опасность. Грунт регулярно размывает дождями, а ограждений и предупреждающих знаков нет. Жильцы неоднократно жаловались в управляющую компанию, но ситуация не менялась.
Прокуратура начала проверку, чтобы оценить действия ответственных за содержание территории. Особое внимание уделят соблюдению норм безопасности на детских площадках и прилегающих зонах. Также подано заявление в Госжилинспекцию Приморского края.
Инцидент вновь поднял вопрос о бездействии управляющих компаний в вопросах безопасности общественных пространств.