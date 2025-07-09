Медузы атакуют: в Находке две женщины попали в больницу после купания

Две женщины были госпитализированы в Находке после того, как во время отдыха на пляжах Ливадии у них произошёл контакт с медузами. Отдыхающие почувствовали резкое ухудшение самочувствия: их мучили боли и ломота в теле, сильная слабость, жжение, першение в горле и сухой кашель, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на официальный ТГ-канал (18+) Находкинской городской больницы.