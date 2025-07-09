Медузы атакуют: в Находке две женщины попали в больницу после купания

Две женщины были госпитализированы в Находке после того, как во время отдыха на пляжах Ливадии у них произошёл контакт с медузами. Отдыхающие почувствовали резкое ухудшение самочувствия: их мучили боли и ломота в теле, сильная слабость, жжение, першение в горле и сухой кашель, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на официальный ТГ-канал (18+) Находкинской городской больницы.
При осмотре медики обнаружили на теле каждой по два выраженных следа от ожогов — красные пятна и полосы размером от 1 до 2,5 см на спине и ногах. Пострадавших доставили в терапевтическое отделение для прохождения лечения.
По словам врачей, причиной недомогания стал контакт с медузами-крестовиками — их ожоги могут вызывать выраженную интоксикацию и аллергические реакции. Опасны даже выброшенные на берег особи или их фрагменты.
Специалисты напоминают, как действовать при контакте с медузой:
- Сразу выйти из воды;
- Осторожно удалить остатки щупалец (не голыми руками!);
- Промыть поражённое место морской водой;
- Приложить холодный компресс;
- Принять антигистаминное средство, при необходимости — обезболивающее;
- При ухудшении состояния немедленно обратиться за медицинской помощью.
Напомним, в Приморье из-за аномальной жары и быстрому прогреванию воды активизировались медузы-крестовики.