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Медузы атакуют: в Находке две женщины попали в больницу после купания

Медики призывают соблюдать осторожность.

Источник: PrimaMedia.ru

Две женщины были госпитализированы в Находке после того, как во время отдыха на пляжах Ливадии у них произошёл контакт с медузами. Отдыхающие почувствовали резкое ухудшение самочувствия: их мучили боли и ломота в теле, сильная слабость, жжение, першение в горле и сухой кашель, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на официальный ТГ-канал (18+) Находкинской городской больницы.

При осмотре медики обнаружили на теле каждой по два выраженных следа от ожогов — красные пятна и полосы размером от 1 до 2,5 см на спине и ногах. Пострадавших доставили в терапевтическое отделение для прохождения лечения.

По словам врачей, причиной недомогания стал контакт с медузами-крестовиками — их ожоги могут вызывать выраженную интоксикацию и аллергические реакции. Опасны даже выброшенные на берег особи или их фрагменты.

Специалисты напоминают, как действовать при контакте с медузой:

  • Сразу выйти из воды;
  • Осторожно удалить остатки щупалец (не голыми руками!);
  • Промыть поражённое место морской водой;
  • Приложить холодный компресс;
  • Принять антигистаминное средство, при необходимости — обезболивающее;
  • При ухудшении состояния немедленно обратиться за медицинской помощью.

Напомним, в Приморье из-за аномальной жары и быстрому прогреванию воды активизировались медузы-крестовики.