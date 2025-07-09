«Веста» и Hyundai Solaris столкнулись в Самарской области утром 9 июля

Легковушки врезались друг в друга в среду в Сергиевском районе губернии. Никто не пострадал, сообщили в региональном Центре по делам ГО, ПБ и ЧС.
Сотрудники ведомства получили информацию об аварии 9 июля в 7:48. На 23-м километре трассы Сергиевск — Челно-Вершины столкнулись коричневая «Веста» и белый Hyundai Solaris.
Помощь медиков никому не потребовалась. Специалисты 109-й пожарно-спасательной части отключили системы электропитания авто. Также на участке дороги работали бригада скорой помощи и правоохранители.
Ранее в Автозаводском районе Тольятти 45-летний водитель на BMW X5 влетел в световую опору.
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