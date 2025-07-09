После разлива топлива в Енисей аварийный теплоход вытягивают на берег

«Продолжается процесс вытягивания поврежденного теплохода на левый берег Енисея в пределах села Галанино», — сообщил сегодня глава Казачинского района Юрий Озерских. Он подчеркнул, что эту трудную и ответственную работу специалисты выполняют последовательно и осторожно.
Между тем четыре рубежа боновых заграждений, установленных в районе кораблекрушения и разлива топлива, демонтируют, поскольку нужды в них больше нет. «Мониторинг акватории продолжается… Загрязнений не обнаружено», — констатировал Озерских.
Представители власти и экстренных служб готовятся отменить межрайонный режим ЧС, введенный после аварии в Лесосибирске, Енисейском и Казачинском районах.
Проводится проверка собственников теплохода. Эксперты оценивают ущерб окружающей среде. Возбуждены уголовные дела о нарушении правил эксплуатации водного транспорта и о нарушении правил обращения с экологически опасными веществами.