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После разлива топлива в Енисей аварийный теплоход вытягивают на берег

Судно, получившее месяц назад пробоину на Казачинских порогах Енисея в Красноярском крае (из-за аварии в реку попало более 30 тонн нефтепродуктов), вытаскивают на берег для ремонта.

Источник: Российская газета

«Продолжается процесс вытягивания поврежденного теплохода на левый берег Енисея в пределах села Галанино», — сообщил сегодня глава Казачинского района Юрий Озерских. Он подчеркнул, что эту трудную и ответственную работу специалисты выполняют последовательно и осторожно.

Между тем четыре рубежа боновых заграждений, установленных в районе кораблекрушения и разлива топлива, демонтируют, поскольку нужды в них больше нет. «Мониторинг акватории продолжается… Загрязнений не обнаружено», — констатировал Озерских.

Представители власти и экстренных служб готовятся отменить межрайонный режим ЧС, введенный после аварии в Лесосибирске, Енисейском и Казачинском районах.

Проводится проверка собственников теплохода. Эксперты оценивают ущерб окружающей среде. Возбуждены уголовные дела о нарушении правил эксплуатации водного транспорта и о нарушении правил обращения с экологически опасными веществами.