Пенсионер из Набережных Челнов отдал ночью мошенникам 1,7 млн рублей

Аферисты позвонили ему под предлогом продления договора на пользование домашним телефоном. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Татарстана.
Как выяснилось, в конце июня 2025 года мошенники позвонили на домашний телефон 90-летнего жителя Набережные Челны под предлогом продления договора на пользование домашним телефоном. Также его напугали тем, что его деньги пытаются украсть.
В результате мужчина ночью передал курьеру-аферисту свыше 1,7 миллиона рублей личных сбережений.
Возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве. Дело находится на контроле прокуратуры Набережных Челнов.
Напомним, казанцев предупредили об обмане при оплате проезда по Вознесенскому тракту. Мошенники создали фишинговые сайты.