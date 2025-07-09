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Пенсионер из Набережных Челнов отдал ночью мошенникам 1,7 млн рублей

Пенсионера из Набережных Челнов мошенники обманули на более чем 1,7 миллиона рублей.

Источник: Комсомольская правда

Аферисты позвонили ему под предлогом продления договора на пользование домашним телефоном. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Татарстана.

Как выяснилось, в конце июня 2025 года мошенники позвонили на домашний телефон 90-летнего жителя Набережные Челны под предлогом продления договора на пользование домашним телефоном. Также его напугали тем, что его деньги пытаются украсть.

В результате мужчина ночью передал курьеру-аферисту свыше 1,7 миллиона рублей личных сбережений.

Возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве. Дело находится на контроле прокуратуры Набережных Челнов.

Напомним, казанцев предупредили об обмане при оплате проезда по Вознесенскому тракту. Мошенники создали фишинговые сайты.