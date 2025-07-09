Ричмонд
+23°
гроза
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Иркутской области за сутки потушили семь лесных пожаров

На утро 9 июля огонь бушует на четырех территориях региона.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Иркутской области за сутки потушили семь лесных пожаров. Они затронули 55,7 гектара земли: в Братском, Тулунском, Нижнеудинском, Усть-Удинском, Зиминском, Катангском и Тайшетском районах. Как сообщили КП-Иркутск в правительстве региона, для тушения привлекли 121 спасателя, 15 единиц техники и три вертолета.

— Утром 9 июля зафиксировали четыре пожара. В то время как в Катангском районе потушили огонь на 15 гектарах. Также локализовали два крупных пожара в Нижнеилимском районе и на территории «Заповедного Прибайкалья» в Ольхонском районе.

Сейчас активным остается огонь в Нижнеудинском районе. Там работают 145 специалистов лесопожарных формирований.

Ранее КП-Иркутск рассказала, что В Забайкалье хрупкая блондинка помогает тушить крупные пожары (подробнее).