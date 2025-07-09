В Иркутской области за сутки потушили семь лесных пожаров

— Утром 9 июля зафиксировали четыре пожара. В то время как в Катангском районе потушили огонь на 15 гектарах. Также локализовали два крупных пожара в Нижнеилимском районе и на территории «Заповедного Прибайкалья» в Ольхонском районе.