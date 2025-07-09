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15-летний юноша погиб от удара током на ж/д станции в Ростове-на-Дону

Подросток из Ростова погиб на железной дороге после электроудара.

Источник: Комсомольская правда

На железнодорожной станции Гниловская в Ростове-на-Дону от удара током погиб 15-летний юноша. Об этом 9 июля сообщили в пресс-службе УТ МВД России по СКФО.

Личность молодого человека уже установили, он оказался жителем донской столицы. Предварительно, подросток забрался на вагон поезда и получил электроудар контактной сети.

— Сейчас выясняются обстоятельства трагедии. По результатам проверки следственные органы примут процессуальное решение, — прокомментировали в транспортной полиции.

Жителям Дона напоминают: железная дорога — территория повышенной опасности.

Около путей нужно быть осторожными. Нельзя идти в наушниках или отвлекаться на гаджеты. Также взрослым и детям запрещено подниматься на вагоны, опоры и специальные конструкции контактной сети. Провода там имеют напряжение свыше 27 тысяч вольт, а электрическая дуга может возникнуть еще во время подъема на ж/д объект.

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