15-летний юноша погиб от удара током на ж/д станции в Ростове-на-Дону

Около путей нужно быть осторожными. Нельзя идти в наушниках или отвлекаться на гаджеты. Также взрослым и детям запрещено подниматься на вагоны, опоры и специальные конструкции контактной сети. Провода там имеют напряжение свыше 27 тысяч вольт, а электрическая дуга может возникнуть еще во время подъема на ж/д объект.