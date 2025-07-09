О новых схемах мошенников предупредили казахстанцев

Как отмечают эксперты, интернет-мошенничества активно эволюционируют. Так, по данным из Гонконга, зафиксирован резкий рост атак по схеме Secondary Fraud (вторичное мошенничество).
«Что это значит? Злоумышленники целенаправленно атакуют людей, которые уже пострадали от киберинцидентов», — пояснили в ГТС.
Пользователи, находясь в стрессовом состоянии и пытаясь найти помощь, попадают на:
- поддельные службы поддержки
- фальшивые юридические консультации
- сайты для восстановления доступа к аккаунтам
- митации правоохранительных структур.
«В результате пострадавшие подвергаются атаке повторно, часто с еще более серьезными финансовыми последствиями. Преступники используют доверчивость и уязвимость жертв, чтобы выманить у них деньги, конфиденциальные данные и даже имущество», — предупреждают киберспециалисты.
Такие схемы уже фиксируют и в Казахстане. Чаще он появляются в виде рекламы в социальных сетях.
Рекомендации:
- Проверяйте сайты и контакты служб поддержки на подлинность
- Используйте только официальные каналы для обращения за помощью
- В случае подозрений на фишинг обращайтесь в KZ-CERT по адресу incident@cert.gov.kz
- В случаях интернет-мошенничества подавайте обращения только через официальный ресурс Антифрод-центра: npck.kz/antifrod-tsentr/
Сегодня, 9 июля, начальник Департамента по противодействию киберпреступности МВД Жандос Сүйінбай сообщил, что в этом году сумма ущерба от интернет-мошенничеств превысила 25 млрд тенге и только 895 млн тенге удалось вернуть потерпевшим.