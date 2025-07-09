О новых схемах мошенников предупредили казахстанцев

«В результате пострадавшие подвергаются атаке повторно, часто с еще более серьезными финансовыми последствиями. Преступники используют доверчивость и уязвимость жертв, чтобы выманить у них деньги, конфиденциальные данные и даже имущество», — предупреждают киберспециалисты.