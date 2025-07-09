В Омске суд взыскал с экс-председателя ЖСК более 52 млн рублей убытков

Как сообщает пресс-служба суда, действия Пыхтеева были признаны преступными решением Центрального райсуда, который признал его виновным по статьям, касающимся хищений и мошенничества.
Согласно решению суда, Пыхтеев, являясь председателем правления ЖКС «Малиновского-2012», злоупотребил служебным положением и систематически изымал денежные средства на строительство многоквартирного дома на пр. Менделеева, 46. В результате его действий 38 граждан не получили оплаченные ими квартиры, а убытки составили свыше 52 млн рублей.
В ответ на исковые требования ППК «Фонд развития территорий», Октябрьский суд отказал в удовлетворении иска. Однако судебная коллегия по гражданским делам Омского областного суда поддержала требования и обязала Пыхтеева выплатить более 52 млн рублей в пользу компании.