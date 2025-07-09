В Омске суд взыскал с экс-председателя ЖСК более 52 млн рублей убытков

Согласно решению суда, Пыхтеев, являясь председателем правления ЖКС «Малиновского-2012», злоупотребил служебным положением и систематически изымал денежные средства на строительство многоквартирного дома на пр. Менделеева, 46. В результате его действий 38 граждан не получили оплаченные ими квартиры, а убытки составили свыше 52 млн рублей.