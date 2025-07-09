Дело самарского застройщика Михаила Жукова отправилось в суд

Напомним, по версии следствия, с ноября 2019 г. по март 2022 г. мужчина заключил договоры долевого участия с 15 потерпевшими на общую сумму более 65 млн рублей. Однако эти деньги он так и не внес на специализированный расчетный счет организации. Фирма строит жилой комплекс «Космолет» на пересечении улиц Антонова-Овсеенко и Советской Армии. Объект должны сдать 31 декабря 2025 года.