Генпрокуратура уточнила иск к главе «ЮГК»

МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Генеральная прокуратура РФ уточнила исковые требования к главе ООО «Управляющая компания ЮГК» Константину Струкову после исследования материалов силовиков, обнаруживших, что бизнесмен выводил деньги из России, а также всячески помогал местным чиновникам, чтобы в дальнейшем оказывать на них влияние, следует из документов надзорного ведомства, с которыми ознакомилось РИА Новости.
В них отмечается, что уточнение исковых требований связано с итогами дополнительных проверок, проведенных прокурорами по материалам ФСБ, СК и ФНС.
В частности, по данным силовиков, Струков инициировал принятие ряда региональных актов, которые упростили получении лицензии на пользование недрами и земельными участками на неконкурентной основе. Эти документы также устанавливали льготы для компаний, фактически принадлежащих Струков.
Более того, как следует из уточненных исковых требований, чтобы скрыть свое участие в компании «ЮГК», Струков оформил актив на кипрский офшор — Ugold Limited, а руководителем назначил свою дочь, имеющую гражданство Швейцарии. При этом бизнесом он управлял лично. Например, на своих предприятиях он ввел механизм ухода от налогообложения в России, а добываемые драгоценные металлы вывозил в ОАЭ по заниженной стоимости и там через компанию-посредника продавал по рыночной цене.
«В материалы дела приобщены сведения о том, как Струков по договору аренды передал руководителю регионального управления СК России Колбасину А. И. за 10 тысяч рублей в месяц в пользование квартиру в центре Челябинска площадью 121 кв. м. При этом рыночная стоимость аренды аналогичных помещений достигает 100 тысяч рублей», — сообщается в документе.
Отмечается, что «наработанные коррупционные связи» Струков использовал «для оказания содействия знакомым ему чиновникам». «В частности, имея сведения о наличии в производстве суда антикоррупционного иска Генеральной прокуратуры РФ к бывшему губернатору региона Юревичу, Струков принял решение вмешаться в процесс его рассмотрения», — указано в документе.
Из документа следует, что параллельно с этим Струков регулярно выводил деньги в Черногорию, Бельгию, Швейцарию, Люксембург, Латвию, Эстонию и Турцию. Для этих операций он использовал членов семьи, так как сам не имел права заводить счета в иностранных банках. И таким образом Струков с близкими смогли приобрести недвижимость, яхты и предметы роскоши. Например, в Черногории Струков ведет строительство пятизвездочной гостиницы Hotel Dobra Luka. Его супруга в Сербии является участницей ряда фирм. С ней Струков в феврале 2022 года расторг брак. Но, по мнению силовиков, данная процедура являлась фиктивной, а фактически они продолжают вести совместное хозяйство и бизнес.
Основной иск Генеральной прокуратуры, по данным районного суда, поступил в инстанцию Челябинска 2 июля. Документ касается обращения в доход государства ООО «Управляющая Компания ЮГК» и ряда других компаний. Иск предъявлен к восьми ответчикам, среди которых Константин Струков и Александра Струковы, Екатерина Абрамова, Андрей Верзилин, Сергей Евтеев, Наталия Зарубина, Евгения Кузнецова, Наталья Субботина. Третьими лицами указаны ООО «Управляющая компания ЮГК», ПАО «Южуралзолото группа компаний», ООО «Бизнес-актив», ООО «Хоум» и ООО «Уралвент».
Согласно исковым требованиям, с которыми ознакомилось РИА Новости, Генпрокуратура просит передать государству 100% долей в уставном капитале ООО «Управляющая Компания ЮГК», принадлежащих Константину Струкову, акции ПАО «Южуралзолото Группа Компаний», принадлежащие Струкову и Екатерине Кузнецовой, 100% долей ООО «Бизнес-Актив», принадлежащих Евгении Кузнецовой, 100% долей ООО «Хоум» и ООО «Уралвент», принадлежащих Наталии Зарубиной.
В рамках заявления надзорного ведомства суд принял обеспечительные меры к указанной собственности.
ЮГК — четвертая компания по объему выпуска и вторая по ресурсам золота в России (40,7 миллиона унций золотого эквивалента по стандарту JORC). Группа ведет добычу на двух «хабах» — Уральском (в Челябинской области) и Сибирском (в Красноярском крае и Хакасии). Основной бенефициар — Константин Струков, ему принадлежит 67,8%, еще 22% у «ААА Управление Капиталом», входящее в группу «Газпромбанк», а 10,2% акций находятся в свободном обращении.