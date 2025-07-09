Генпрокуратура уточнила иск к главе «ЮГК»

Из документа следует, что параллельно с этим Струков регулярно выводил деньги в Черногорию, Бельгию, Швейцарию, Люксембург, Латвию, Эстонию и Турцию. Для этих операций он использовал членов семьи, так как сам не имел права заводить счета в иностранных банках. И таким образом Струков с близкими смогли приобрести недвижимость, яхты и предметы роскоши. Например, в Черногории Струков ведет строительство пятизвездочной гостиницы Hotel Dobra Luka. Его супруга в Сербии является участницей ряда фирм. С ней Струков в феврале 2022 года расторг брак. Но, по мнению силовиков, данная процедура являлась фиктивной, а фактически они продолжают вести совместное хозяйство и бизнес.