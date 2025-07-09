В петербургском вузе рассказали о ситуации с пропажей денег на выпускной

С. -ПЕТЕРБУРГ, 9 июл — РИА Новости. Администрация Санкт-Петербургского государственного педиатрического медицинского университета (СПбГПМУ) следит за ситуацией с пропажей у студентов денег, собранных ими на проведение выпускного, и окажет правовую поддержку, сообщили РИА Новости в ректорате вуза.
Ранее ряд СМИ и Telegram-каналов сообщил, что выпускной студентов СПбГПМУ оказался под угрозой срыва, поскольку у одной из студенток, ответственных за его организацию, якобы пропали деньги, собранные для его проведения. По данным интернет-газеты «Фонтанка», речь идет о сумме в размере около 5 миллионов рублей, выпускной намечен на 12 июля.
«Администрация вуза не участвовала в организации планируемого выпускного, но находится в курсе этой ситуации и готова оказывать правовую поддержку», — сказал представитель Педиатрического университета.
По его словам, история с организацией выпускного может стать поводом для пересмотра подхода к проведению таких праздников в будущем, поскольку студенты, как показала ситуация со сбором денег в частном порядке, нуждаются в поддержке со стороны администрации вуза.
В ГУМВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области РИА Новости сообщили, что пока в полицию не поступало заявлений, связанных с инцидентом с пропажей денег на выпускной в СПбГПМУ.