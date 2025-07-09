В петербургском вузе рассказали о ситуации с пропажей денег на выпускной

Ранее ряд СМИ и Telegram-каналов сообщил, что выпускной студентов СПбГПМУ оказался под угрозой срыва, поскольку у одной из студенток, ответственных за его организацию, якобы пропали деньги, собранные для его проведения. По данным интернет-газеты «Фонтанка», речь идет о сумме в размере около 5 миллионов рублей, выпускной намечен на 12 июля.