Вступились подруги: в Самаре осудят мужчину за покушение на грабеж женщины

Это случилось в конце 2024 года. 34-летний местный проходит по уголовному делу, рассказали в областном ГУ МВД.
Ночью сидел в ресторане и попытался познакомиться с группой женщин. Те разговор поддерживать не спешили и покинули заведение. Самарец пошел за ними. Далее подбежал к одной из них и схватился за сумку.
Пострадавшая закричала. Вступились подруги. В итоге ограбить ее не удалось. Мужчина убежал. После о происшествии узнали полицейские. Осмотрели место инцидента, поговорили с потерпевшей и взглянули на записи с камер наблюдения.
Позже правоохранители поймали злоумышленника. Вину признал. Объяснить свои действия не смог. Возбуждено уголовное дело по факту покушения на грабеж. Материалы передали в Железнодорожный районный суд.
Ранее полиция задержала 21-летнего самарца с криминальным прошлым, который стащил телефон у сверстника.
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