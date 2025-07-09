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В Минздраве рассказали, в каком состоянии находятся отравившиеся газом уфимские рабочие

Минздрав рассказал о состоянии отравившихся газом рабочих в Уфе.

Источник: Комсомольская правда

Глава Министерства здравоохранения Башкирии Айрат Рахматуллин рассказал о состоянии отравившихся газом уфимских рабочих.

Несчастный случай произошел вчера вечером при проведении земляных работ на улице Трудовой. В службу скорой помощи поступил вызов с участка, где рабочие копали яму и отравилась газом. Прибывшие медики обнаружили на месте тело 38-летнего мужчины. Еще трое пострадавших с признаками отравления были экстренно доставлены в городскую больницу № 21.

По последним данным, один из пациентов находится в тяжелом состоянии в реанимационном отделении. Двое других проходят лечение в токсикологии, их состояние врачи оценивают как средней степени тяжести.

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