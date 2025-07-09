В Минздраве рассказали, в каком состоянии находятся отравившиеся газом уфимские рабочие

Несчастный случай произошел вчера вечером при проведении земляных работ на улице Трудовой. В службу скорой помощи поступил вызов с участка, где рабочие копали яму и отравилась газом. Прибывшие медики обнаружили на месте тело 38-летнего мужчины. Еще трое пострадавших с признаками отравления были экстренно доставлены в городскую больницу № 21.