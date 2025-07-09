Экс-сотрудницу минстроя Самарской области осудили за взятки

Октябрьский районный суд 21 марта 2025 г. назначил Орловой по совокупности преступлений пять с половиной лет лишения свободы в колонии общего режима, со штрафом 1 млн руб. в доход государства. Также ее на четыре года лишили права занимать должности на госслужбе и в органах местного самоуправления, связанные с осуществлением функции представителя власти, организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий.