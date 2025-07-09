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Более 100 сертификатов: раскрыта схема хищения маткапитала на сумму более 63 млн рублей

Ростовская область, 9 июля 2025. DON24.RU. Сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Ростовской области пресекли многомиллионное мошенничество с материнским капиталом, сообщает Ирина Волк в своем телеграм-канале.

Источник: Don24.ru

Предварительно установлено, что в 2021—2022 гг. руководитель кредитно-потребительского кооператива вместе с сообщниками искала держателей сертификатов на маткапитал. Мошенники предлагали им купить недвижимость в регионе, заключали фиктивные договоры, а затем выдавали займы кооператива — якобы для приобретения жилья, в том числе по завышенной цене.

После этого средства маткапитала переводились на счета кооператива. Похищенные деньги делили между сотрудниками организации и клиентами.

По предварительным данным, злоумышленники обналичили более 100 сертификатов, нанеся бюджету Российской Федерации ущерб свыше 63 млн рублей.

В ходе оперативных мероприятий задержали подозреваемую. При обысках у нее дома и в офисе изъяли компьютеры, документы и другие вещественные доказательства.

Следователи возбудили уголовное дело по статье «мошенничество при получении выплат». Фигурантке избрали меру пресечения в виде домашнего ареста, а ее имущество арестовали для возмещения ущерба.

Сейчас полиция устанавливает все эпизоды преступления и возможных соучастников.

Ранее сообщалось, что в Ростове неадекват с ножницами угрожал работнику одного из пунктов выдачи заказов (ПВЗ) города.

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