Более 100 сертификатов: раскрыта схема хищения маткапитала на сумму более 63 млн рублей

Предварительно установлено, что в 2021—2022 гг. руководитель кредитно-потребительского кооператива вместе с сообщниками искала держателей сертификатов на маткапитал. Мошенники предлагали им купить недвижимость в регионе, заключали фиктивные договоры, а затем выдавали займы кооператива — якобы для приобретения жилья, в том числе по завышенной цене.
После этого средства маткапитала переводились на счета кооператива. Похищенные деньги делили между сотрудниками организации и клиентами.
По предварительным данным, злоумышленники обналичили более 100 сертификатов, нанеся бюджету Российской Федерации ущерб свыше 63 млн рублей.
В ходе оперативных мероприятий задержали подозреваемую. При обысках у нее дома и в офисе изъяли компьютеры, документы и другие вещественные доказательства.
Следователи возбудили уголовное дело по статье «мошенничество при получении выплат». Фигурантке избрали меру пресечения в виде домашнего ареста, а ее имущество арестовали для возмещения ущерба.
Сейчас полиция устанавливает все эпизоды преступления и возможных соучастников.
Ранее сообщалось, что в Ростове неадекват с ножницами угрожал работнику одного из пунктов выдачи заказов (ПВЗ) города.