Более 100 сертификатов: раскрыта схема хищения маткапитала на сумму более 63 млн рублей

Предварительно установлено, что в 2021—2022 гг. руководитель кредитно-потребительского кооператива вместе с сообщниками искала держателей сертификатов на маткапитал. Мошенники предлагали им купить недвижимость в регионе, заключали фиктивные договоры, а затем выдавали займы кооператива — якобы для приобретения жилья, в том числе по завышенной цене.