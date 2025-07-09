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В Иркутске нашли водителя, который снес дорожное ограждение и съехал в яму

После происшествия мужчина скрылся с места ДТП.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Иркутске полицейские нашли водителя, который в Свердловском округе снес дорожное ограждение и съехал в яму. Правоохранители установили, что мужчина, который управлял «Toyota Windom» — скрылся с места. Об этом КП-Иркутск рассказали в городской Госавтоинспекции.

— Сотрудники ДПС установили, что нарушителем оказался 43-летний местный житель, который управлял автомобилем без водительского удостоверения. В дополнение, само транспортное средство было не зарегистрировано, — уточнили в пресс-службе полиции.

На допросе местный житель рассказал, что не справился с управлением, в какой-то момент поднял голову и врезался в ограждение. Когда вылез из ямы, пошел по знакомым искать эвакуатор. Через полтора часа вернулся, а машины уже не было на месте.

В отношении мужчины составлены административные материалы. Помимо вышесказанного водитель виновен в том, что оставил авто на месте ДТП, не имел страховой полис ОСАГО и не оплатил 22 штрафа.

Ранее КП-Иркутск рассказала, что на острове Ольхон приступили к асфальтированию дорог.