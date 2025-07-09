Подростки дотла сожгли детскую площадку в Жезказгане

В полиции сообщили, что личности несовершеннолетних уже установлены. По итогам расследования их родителей привлекли к ответственности за невыполнение обязанностей по воспитанию детей, а также за нахождение несовершеннолетних на улице в ночное время без сопровождения взрослых.