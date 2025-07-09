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Подростки дотла сожгли детскую площадку в Жезказгане

В Жезказгане дети подожгли детскую площадку.

Источник: Криминальный Казахстан

В Жезказгане зафиксирован акт вандализма со стороны несовершеннолетних. Инцидент произошёл на улице Тусупбекова в ночное время. В объективы камер видеонаблюдения попали трое мальчиков, которые пришли на детскую площадку с тряпкой, подожгли её и положили под горку, передает BAQ.KZ.

Пламя молниеносно охватило пластиковые элементы игровой конструкции, уничтожив площадку практически до основания. Огонь также перекинулся на ближайшие скамейки, которые были повреждены.

В полиции сообщили, что личности несовершеннолетних уже установлены. По итогам расследования их родителей привлекли к ответственности за невыполнение обязанностей по воспитанию детей, а также за нахождение несовершеннолетних на улице в ночное время без сопровождения взрослых.

«По результатам следственных мероприятий установлены несовершеннолетние, причастные к данному происшествию. На основании этого их родители были привлечены к ответственности», — уточнили в департаменте полиции Улытауской области.

Сейчас оценивается ущерб, нанесённый городской инфраструктуре. Решается вопрос о восстановлении площадки.