На Урале в аварийном доме многодетной семьи обрушился потолок

В Златоусте в двухэтажном многоквартирном доме, где живёт семья с тремя детьми, рухнул потолок. Произошло это в квартире у соседей. Жильцы боятся, что скоро это ждёт и их. К ситуации подключились общественники, прокуратура, следователи СКР по региону и сам глава СК России Александр Бастрыкин. Всё, что известно о проблеме на данный момент — в материале chel.aif.ru.
Что рассказали общественники
В Златоусте около 150 аварийных зданий. Дом, о котором идёт речь, находится на улице Северной. Управляет им УК «Укико» (зарегистрирована в Московской области, город Истра). По словам жильцов, обязанности свои компания не выполняет, не проводит ремонт, уборку, не идёт на контакт с людьми. Зато счета за услуги присылает огромные. Администрация Златоуста не предпринимает никаких мер.
Представители ОНФ подключились к ситуации и потребовали от мэрии города срочно обеспечить безопасность жильцов и расселить людей из аварийного дома.
Ведомственные меры
После возмущения общественников областная прокуратура тут же организовала выездную проверку. Для установления обстоятельств на место выезжала заместитель прокурора. Специалисты установили, что дом на улице Северной включён в областную программу по переселению граждан из аварийного жилфонда. Проверка показала следующее: в квартире, где обрушился потолок, никто не проживает. В зависимости от результатов прокурор оценит исполнение жилищного законодательства и примет меры при наличии оснований. Восстановление жилищных прав жильцов контролирует надзорное ведомство по городу.
Глава СКР Александр Бастрыкин велел руководителю ведомства Алексею Колбасину доложить о ходе расследования уголовного дела.
Что сказали в администрации
Происшествие случилось в апреле 2025 года. Никаких действий и ответной реакции для помощи жильцам после ЧП не предпринималось почти три месяца.
Сейчас в доме живут восемь человек. Администрация предложила им переселиться в помещения маневренного фонда.
«Многодетная семья в соседнем подъезде этого дома действительно есть, однако проживает в нем только мать, так как младшему ребенку уже 17 лет. Всех собственников квартир проинформировали о возможности переселения в жилые помещения, расположенные в отремонтированном муниципальном маневренном фонде по адресу: улица Дворцовая, дом № 4. Но жильцы предпочли остаться на прежнем месте жительства и от переезда отказались», — говорится в официальном комментарии Комитета по по управлению имуществом Златоустовского городского округа.
Многодетной семье предложили муниципальное жилье, однако они не предоставили ни заявления, ни документов.
«Мы вновь пригласим многодетную семью в комитет по управлению имуществом, где повторно предложим ознакомиться с имеющимися жилыми помещениями. Важно отметить, что все предоставляемые варианты соответствуют установленным санитарным нормам и требованиям безопасности», — заверили в администрации.
Что касается расселения жильцов из домов, признанных аварийными после января 2017 года, то это станет возможным только при условии выделения денег в рамках областной программы. Пока их нет, подчеркнули в пресс-службе.
Что говорят
Южноуральцы недоумевают задаются вопросом, почему домом в Челябинской области управляет компания из Подмосковья.
«В Челябинской области не нашлось УК для этих домов? Что за практика?», — спрашивает Анна К.
«А это когда у нас управляющие компании из Подмосковья стали? Это что за беспредел? Это что за бардак то в городе? Решайте уже быстрее вопросы с расселением жителей из ветхоаварийного жилья», — вторит ей Елена Б.
«Да о чем говорить, эта компания тоже якобы “обслуживает” наш дом по адресу Макаренко, 6», — поддерживает Наталья М.
К слову, в июне 2025 года в Нижнем Тагиле генерального директора ООО «Укико» после прокурорской проверки на один год отстранили от должности за нарушения в обслуживании многоквартирных домов, по информации издания «Вечерние ведомости».
Кстати
Годом ранее руководителя привлекали к административной ответственности, а компанию оштрафовали на 125 тысяч рублей по части 2 статьи 14.1.3 КоАП РФ «осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами с нарушением лицензионных требований». Постановление суда пока не вступило в законную силу.