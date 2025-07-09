На Урале в аварийном доме многодетной семьи обрушился потолок

«Многодетная семья в соседнем подъезде этого дома действительно есть, однако проживает в нем только мать, так как младшему ребенку уже 17 лет. Всех собственников квартир проинформировали о возможности переселения в жилые помещения, расположенные в отремонтированном муниципальном маневренном фонде по адресу: улица Дворцовая, дом № 4. Но жильцы предпочли остаться на прежнем месте жительства и от переезда отказались», — говорится в официальном комментарии Комитета по по управлению имуществом Златоустовского городского округа.