В Братском районе 59-летняя женщина погибла на пожаре из-за мусора

— На улице Драчевой загорелся дом из бруса, гараж и баня. Об этом в дежурную часть сообщили соседи. Огонь затронул 136 квадратных метра. Его тушили семь сотрудников МЧС с помощью четырех единиц техники. Также привлекли добровольцев из местной пожарной команды, — пояснили в пресс-службе ведомства.