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В Братском районе 59-летняя женщина погибла на пожаре из-за мусора

Пенсионерка решила сжечь мусор в бочке.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Избавление от мусора привело жительницу Братского района к страшным последствиям. В поселке Прибрежный 59-летняя женщина умерла на пожаре. Об этом КП-Иркутск рассказали в ГУ МЧС России по Иркутской области.

— На улице Драчевой загорелся дом из бруса, гараж и баня. Об этом в дежурную часть сообщили соседи. Огонь затронул 136 квадратных метра. Его тушили семь сотрудников МЧС с помощью четырех единиц техники. Также привлекли добровольцев из местной пожарной команды, — пояснили в пресс-службе ведомства.

Как сообщили соседи, женщина сжигала мусор в бочке, которая стояла близко к постройке. После разжега огня, пенсионерка ушла в дом, оставив железную емкость без присмотра.

Ранее КП-Иркутск рассказала, что в Бурятии 67-летний местный житель пытался задушить прохожую девушку.