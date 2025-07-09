В Братском районе 59-летняя женщина погибла на пожаре из-за мусора

Избавление от мусора привело жительницу Братского района к страшным последствиям. В поселке Прибрежный 59-летняя женщина умерла на пожаре. Об этом КП-Иркутск рассказали в ГУ МЧС России по Иркутской области.
— На улице Драчевой загорелся дом из бруса, гараж и баня. Об этом в дежурную часть сообщили соседи. Огонь затронул 136 квадратных метра. Его тушили семь сотрудников МЧС с помощью четырех единиц техники. Также привлекли добровольцев из местной пожарной команды, — пояснили в пресс-службе ведомства.
Как сообщили соседи, женщина сжигала мусор в бочке, которая стояла близко к постройке. После разжега огня, пенсионерка ушла в дом, оставив железную емкость без присмотра.
Ранее КП-Иркутск рассказала, что в Бурятии 67-летний местный житель пытался задушить прохожую девушку.