Водителей предупредили о мошеннических схемах с ОСАГО

Важно использовать только официальные приложения и сайты страховых компаний, а также не доверять предложениям о скидках или срочных акциях, которые требуют ввода промокодов или подтверждающих кодов. Щербаченко добавил, что в России за мошенничество предусмотрено уголовное наказание — в зависимости от степени тяжести преступления злоумышленники могут получить штраф или лишение свободы на срок до 10 лет.