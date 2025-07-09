Водителей предупредили о мошеннических схемах с ОСАГО

Доцент Финансового университета при Правительстве РФ Петр Щербаченко предостерег о том, что мошенники крадут личные данные, продавая поддельные полисы ОСАГО.
Злоумышленники создают фальшивые веб-сайты и страницы в социальных сетях, маскируясь под официальные ресурсы, и обманывают людей, прося их ввести персональную информацию и реквизиты банковских карт.
Чтобы защититься от мошенничества, эксперты советуют внимательно проверять URL-адреса сайтов. Рекомендуется избегать переходов по подозрительным ссылкам и не вводить личные данные или коды из SMS на ненадежных ресурсах.
Важно использовать только официальные приложения и сайты страховых компаний, а также не доверять предложениям о скидках или срочных акциях, которые требуют ввода промокодов или подтверждающих кодов. Щербаченко добавил, что в России за мошенничество предусмотрено уголовное наказание — в зависимости от степени тяжести преступления злоумышленники могут получить штраф или лишение свободы на срок до 10 лет.