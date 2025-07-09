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В Новосибирской области взыскали 15,6 млн с подрядчика колледжа

В Новосибирской области в одном из колледжей обнаружили нарушения в закупках для национального проекта «Образование». Об этом сообщили в пресс-службе Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

«Выяснилось, что сотрудники колледжа договорились с одной коммерческой компанией, чтобы она выиграла аукцион на поставку макетов летательных аппаратов. При этом технические характеристики товара были составлены по указанию поставщика, что противоречит закону. Также для завышения цены контракта использовались поддельные коммерческие предложения», — добавили в пресс-службе.

В итоге колледж принял и частично оплатил оборудование, которое уже использовалось и не применялось в учебном процессе. Прокуратура подала иск, и седьмой апелляционный арбитражный суд признал контракт недействительным, а с компании взыскали более 15,6 миллиона рублей в пользу бюджета.