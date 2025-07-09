В Новосибирской области взыскали 15,6 млн с подрядчика колледжа

«Выяснилось, что сотрудники колледжа договорились с одной коммерческой компанией, чтобы она выиграла аукцион на поставку макетов летательных аппаратов. При этом технические характеристики товара были составлены по указанию поставщика, что противоречит закону. Также для завышения цены контракта использовались поддельные коммерческие предложения», — добавили в пресс-службе.