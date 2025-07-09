Двенадцатилетняя девочка утонула на воронежской базе отдыха

12-летняя девочка утонула на базе отдыха в Советском районе, сообщили в пресс-службе СУ СКР по Воронежской области.
Трагедия произошла днём вторника, 8 июля, когда погибшая вместе с отцом и 6-летней сестрой отдыхала у водоёма. Во время купания дети начали тонуть. Очевидцам удалось спасти младшую девочку, а старшую достали из воды в бессознательном состоянии.
На место прибыла скорая, однако ребёнка не удалось спасти. Девочка скончалась по дороге в больницу.
По факту происшествия возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлёкших по неосторожности смерть человека (п. «в» ч.2 ст. 238 УК РФ).
Следователи осмотрели место происшествия, изъяли видеозаписи с камер, а также документы, связанные с работой базы отдыха. Расследование уголовного дела продолжается.