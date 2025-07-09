Двенадцатилетняя девочка утонула на воронежской базе отдыха

Трагедия произошла днём вторника, 8 июля, когда погибшая вместе с отцом и 6-летней сестрой отдыхала у водоёма. Во время купания дети начали тонуть. Очевидцам удалось спасти младшую девочку, а старшую достали из воды в бессознательном состоянии.